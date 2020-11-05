Предстоящие на 25 февраля мероприятия
18:03, Февраль 24, 2021
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 20:44 Подобный сценарий был предсказуем для нас: Минюст о решении президента не подписывать закон
- 20:17 Венесуэла объявила персоной нон-грата главу миссии ЕС в республике
- 20:07 В Испании избавились от последней статуи Франсиско Франко
- 19:49 Шеф-повар президента Франции объявил об уходе из Елисейского дворца
- 19:16 Президент не подписал изменения в Судебный кодекс и закон об Академии юстиции
- 19:07 Греция призывает вернуть Айя-Софии в Стамбуле статус музея
- 18:54 Россияне стали активно покупать авиабилеты в Армению
- 18:25 Президент Армении поздравил Гарибашвили в связи с вступлением в должность премьер- министра Грузии
- 18:07 Вице-премьер Тигран Авинян принял регионального директора ЕБРР по Кавказу
- 18:06 Электронные чаевые: Idram и IDBank продолжают развивать полностью цифровой опыт клиентов
- 18:03 Предстоящие на 25 февраля мероприятия
- 18:02 Президент Армении принял командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе
- 17:46 Наука является той опорой, которая может обеспечить долгосрочное развитие Армении: премьер-министр
- 17:45 Amazon покинет близкий помощник Безоса
- 17:42 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-02-21
- 17:41 Азиатские индексы - 24-02-21
- 17:29 Президент Армении принял спецпредставителя ЕС
- 17:09 Турецкий адмирал оценил реакцию России на учения США в Черном море
- 17:01 Премьер-министр обсудил с членами правительства перспективы развития сферы науки в Армении
- 16:58 На армяно-азербайджанской границе пограничных происшествий не было зафиксировано
- 16:51 В России в 2020 году предотвратили 72 преступления террористической направленности
- 16:29 США и Канада будут стремиться к нулевому уровню выбросов в 2050 году
- 16:27 В Ереване будет включен сигнал тревоги
- 16:20 МЧС проведет специальные тактические учения
- 15:59 “Алашкерт” одержал победу над “Лори”, “Ширак” и “Ван” сыграли вничью
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