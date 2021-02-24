Электронные чаевые: Idram и IDBank продолжают развивать полностью цифровой опыт клиентов

Бесконтактные и безналичные платежи прочно закрепились в нашей жизни и делают процесс покупок проще и удобнее. Большой вклад для развития данного направления вносит бизнес-альянс Idram и IDBank, а система бесконтактных QR-платежей Idram является лидирующей платформой такого рода на рынке Армении.

Однако есть сегменты рынка, где использование наличных, казалось бы, должно сохраняться ввиду специфики. В частности, речь идет о чаевых в ресторанах и кафе. Но в Idram уверяют, что при оплате через QR и эту популярную функцию им удалось перевести на безналичную почву, и, более того, цифровые чаевые уже сейчас успешно работают и развиваются. Мы решили поговорить подробнее об этой возможности с Коммерческим директором Idram Григорием Йоляном.