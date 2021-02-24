Наука является той опорой, которая может обеспечить долгосрочное развитие Армении: премьер-министр

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены перспективы развития сферы науки.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в совещании приняли участие вице-премьеры Тигран Авинян и Мгер Григорян, руководитель аппарата премьер-министра Арсен Торосян, министр финансов Атом Джанджугазян, министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, министр высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян, председатель Постоянной комиссии НС Армении по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта Мхитар Айрапетян, заместитель председателя той же комиссии Ованес Ованнисян, председатель Национальной академии наук Радик Мартиросян , председатель Государственного комитета по науке Саргис Айоцян и другие должностные лица.

До начала обсуждения премьер-министр отметил: “Как вы знаете, закон «О высшем образовании и науке» был принят Национальным Собранием в первом чтении. И в этом контексте, естественно, уместно обсудить механизм финансирования науки в Республике Армения. Хочу подчеркнуть, что это повод, а не причина, потому что фундаментальный вопрос существовал всегда. И особенно после Второй Арцахской войны, по сути, становится более очевидным, что наука, особенно естественная и техническая, является той опорой, которая может обеспечить долгосрочное развитие Армении.

В этом плане, думаю, сомнений нет, вопрос в другом: как, какими механизмами, в каком объеме должно быть обеспечено финансирование науки, чтобы оно действительно приносило результаты и доходило до людей, которые занимаются наукой? И как обеспечить, чтобы дело старшего поколения наших выдающихся ученых было эффективно продолжено и, пройдя определенный путь, в конечном итоге стало результатом практического назначения.

Это действительно серьезная, фундаментальная проблема, и сегодня мы должны попытаться предложить решения этой проблемы, а также послушать, какие есть идеи о механизмах и перспективах таких решений в целом. Ясно одно: мы достигли точки, когда нам нужно суметь принять четкие, понятные, формулируемые решения и быть уверенными в их эффективности в будущем”.

Затем были представлены проблемы, потенциал, среда и возможности развития научной сферы. В этом контексте были затронуты необходимые для обеспечения прогресса в ряде направлений научной сферы шаги, вопросы привлечения современных технологий в сферу науки, модернизации исследовательской инфраструктуры, реализации грантовых проектов в данной сфере, обмена опытом с зарубежными коллегами. Было отмечено, что планируются программы сотрудничества с коллегами из России, Беларуси, Германии, Италии, Франции, Японии, Южной Кореи и других стран.

По указанным вопросам был представлен ряд предложений, высказаны различные замечания.

Подводя итоги совещания, премьер-министр Пашинян поручил ответственным лицам составить дорожную карту и план действий по развитию сферы с уточнением финансовых потребностей. Премьер-министр поручил провести указанные работы в сотрудничестве с Постоянной комиссией НС по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта, министерством образования, науки, культуры и спорта и Государственным комитетом по науке.