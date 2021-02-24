Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-02-21

ЕРЕВАН, 24 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 24 февраля, курс доллара США вырос на 0.69 драмa и составил 526.45 драм. Курс евро вырос на 1.62 драмa и составил 640.37 драм. Курс российского рубля вырос на 0.08 драмa и составил 7.16 драм. Курс британского фунта вырос на 4.81 драмa и составил 745.61 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 91.93 драмa и составила 30460.44 драм. Цена серебра выросла на 9.41 драмa и составила 473.33 драм. Цена платины сократилась на 259.61 драмa и составила 21174.12 драм.