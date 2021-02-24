Турецкий адмирал оценил реакцию России на учения США в Черном море

США подстрекают Турцию к шагам, направленным против РФ, и понять логику турецких властей, которые идут на это, невозможно, заявил РИА Новости адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз, комментируя реакцию Москвы на американо-турецкие военные учения в Черном море.

Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, совместные учения США и Турции, которые прошли в акватории Черного моря вблизи российского побережья в феврале, имеют антироссийскую направленность и угрожают миру и стабильности.

"Турция сегодня находится в состоянии осады, ее окружает не только Запад, но и арабские страны, которые действуют совместно с ним. Но то, что на востоке находятся Россия и Иран, является фактором сдерживания для противников Турции. Если бы не они, империалистические силы, точно так же, как во время Первой мировой войны, давно растащили бы страну по кусочкам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Россия находится в таком же положении. "НАТО с каждым годом увеличивает давление на РФ через страны Балтии, Польшу, Болгарию, Румынию, Украину и Грузию. США открыто заявляют, что они будут еще более интенсивно использовать эти страны. Турцию принуждают играть такую же роль на Черном море, поощряя предпринимать шаги, направленные против России", - отметил Гюрдениз,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он выразил сожаление в связи с тем, что сторонники евроатлантической солидарности в Турции "попадают в эту ловушку". "Турции и России более ста лет удается укреплять сотрудничество, сохранять баланс и взаимное уважение. За последние десятилетия Турция, несмотря на членство в НАТО и подстрекательство США, в совершенстве проводит эту линию. Зачем во время такой геополитической бури Турции проводить совместные учения с американскими кораблями в Чёрном море, поддерживать их стратегические бомбардировщики – понять невозможно", - добавил адмирал в отставке.