В России в 2020 году предотвратили 72 преступления террористической направленности

В России в 2020 году предотвратили 72 террористических преступления, сообщил в среду глава государства Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

Он назвал терроризм самой острой и опасной угрозой.

"В 2020 году было предотвращено 72 преступления террористической направленности, это на четверть больше, чем годом ранее: [в 2019 году] было 57", - сказал президент. По его словам, это свидетельствует, что "преступные замыслы в подавляющем большинстве случаев удается вскрывать еще на стадии их подготовки, тем самым сберегая жизнь и здоровье людей",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Террористических вызовов и угроз не становится меньше, заявил президент. "Мы видим, что уровень глобальных вызовов, таких как терроризм, трансграничная преступность, киберпреступнось, не снижаются", - сказал глава государства.

Путин поручил ФСБ уделить особое внимание выявлению контактов террористов и зарубежных спецслужб.

Обеспечение кибербезопасности России требует новых подходов, число атак на важные ресурсы РФ за год выросло втрое, заявил Путин.