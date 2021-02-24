США и Канада будут стремиться к нулевому уровню выбросов в 2050 году

Президент США Джо Байден заявил во вторник, что он и премьер-министр Канады Джастин Трюдо договорились работать над достижением нулевых выбросов к 2050 году.

"Мы запускаем министерский диалог высокого уровня по климатическим амбициям и согласовываем нашу политику и наши цели по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году", - сказал Байден в своей речи по итогам двусторонней встречи с канадским лидером,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Задача энергетической политики Байдена - задать курс для движения США к цели достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году.

В ходе виртуальной встречи Трюдо приветствовал возобновление внимания новой администрации США к изменению климата.

"Еще раз спасибо вам за то, что вы так активно взялись за борьбу с изменением климата. Американского лидерства катастрофически не хватало в последние годы", - сказал Трюдо.