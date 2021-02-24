В Ереване будет включен сигнал тревоги

В Ереване в Государственном медицинском университете им. М. Гераци состоится показательное специальное тактическое учение “Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне в случае нападения противника”. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

25 февраля в 16:00 пройдет предварительный инструктаж и опыт учений.

1-го марта, в 15:00 во время учений и 25-го февраля с 16:00 до 16:30 будет включен сигнал тревоги.

МЧС гражданам приносим свои извинения, и призывает не беспокоиться.