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МЧС проведет специальные тактические учения

МЧС проведет специальные тактические учения

26 февраля 2021 года в 13:00 в Национальном академическом театре оперы и балета имени А. Спендиаряна Управление спасательных сил СС Министерства по ЧС проведет специальное показательное тактическое учение “Организация и осуществление работ по тушению пожаров и спасательных работ”. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

“В ходе учений будут задействованы разные службы: пожарная служба, скорая помощь, аварийно-восстановительная техника коммунальной и энергетической сети. Население, проживающее на прилегающей территории, просим не беспокоиться”, - говорится в сообщении МЧС.


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