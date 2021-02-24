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Гимнасты начали борьбу за первенство Армении: Давтян - чемпион в многоборье

Гимнасты начали борьбу за первенство Армении: Давтян - чемпион в многоборье

В спортшколах имени чемпионов Олимпийских игр Гранта Шагиняна и Альберта Азаряна стартовали чемпионаты Армении по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин.

Как передает Арменпресс, на открытии первенства присутствовали олимпийские чемпионы Альберт Азарян и Левон Джулфалакян, чемпионка мира и Европы Назик Авдалян, главный специалист мэрии Еревана по вопросам спорта и молодежи Ара Баграмян, ведущий специалист Аршалуйс Гаспарян, начальник отдела управления спорта и политики Министерства образования,  науки, культуры и спорта Артур Седракян, главный специалист, вице-президент ФМА Шушаник Арутюнян.

В первый день соревнований победителем в многоборье стал Артур Давтян. На втором месте - Гагик Хачикян, тройку замыкает Армен Петросян.

25 февраля состоятся финалы соревнований по отдельным видам упражнений.

Изначально планировалось, что после чемпионата Армении мужская сборная по спортивной гимнастике с 10-го марта по 13-е  в Дохе примет участие в очередном этапе розыгрыша Кубка мира, который является рейтинговым для Олимпийских игр, однако розыгрыш был отложен на неопределенное время.


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