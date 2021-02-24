Глава МИД Люксембурга в Совете ООН коснулся азербайджано-турецкого нападения на Арцах

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн обеспокоен случаями нарушений прав человека, происходивших во время военной агрессии, осуществленной азербайджанскими и турецкими вооруженными силами против Республики Арцах. Как сообщает Арменпресс, об этом министр говорил на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

“Ситуация с правами человека во время конфликтов ухудшается. Мы стали свидетелями этого во время азербайджано-турецкого нападения, которое привело к многочисленным разрушениям в Нагорном Карабахе”, - сказал он.

Жан Ассельборн также упомянул факты грубых нарушений прав человека в разных странах мира, в том числе и в Турции, сказав: “Дух демократии живет в обсуждении идей и в диалоге. Когда звучит всего один голос, это обычно самый сильный и подавляющий голос”.