"Чешские авиалинии" объявили об увольнении всех сотрудников

Авиакомпания "Чешские авиалинии" (ЧСА) проинформировала биржу труда и профсоюзы о предстоящем увольнении всех 430 сотрудников, что связано с огромными финансовыми потерями перевозчика на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщила в среду журналистам председатель Профсоюза членов авиационных экипажей Чехии Тереза Леффельман.

"ЧСА планируют массовое увольнение сотрудников, о чем была поставлена в известность биржа труда, - отметила она. - Мы [профсоюз] также были проинформированы об этом. Авиакомпания <...> очень сильно пострадала из-за пандемии. Самолеты и экипажи простаивают из-за отмены рейсов",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Финансовая ситуация в ЧСА, по словам Леффельман, критическая. Авиакомпания, являющаяся акционерным обществом, не может рассчитывать на финансовую поддержку государства. В конце февраля закончит действовать мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым ее кредиторами.

Руководство ЧСА в начале февраля обратилось к чешскому правительству за финансовой поддержкой в размере 1,1 млрд крон (около €42,5 млн). Вскоре глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что государство не планирует оказывать финансовую помощь компании.