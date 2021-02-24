В Белоруссии заморозили цены на товары первой необходимости

Правительство Белоруссии заморозило цены на продукты, товары и лекарства первой необходимости. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

Чиновники решили ограничить цены, чтобы стабилизировать ценовую ситуацию и насытить рынок социально значимыми товарами первой необходимости.

Цены ограничены на 62 социально значимых товара, в том числе на рис, муку, гречку, манку, овсянку, перловку, хлеб, говядину, свинину, курятину, некоторые колбасы, рыбу, молоко и кисло-молочные продукты, некоторые фрукты и овощи, сахар, мыло, туалетную бумагу, подгузники, спички. В перечне лекарств - 50 наименований.

Теперь компании и индивидуальные предпринматели, которые ввозят или продают товары из перечней, будут должны зафиксироват на них цены с 24 по 28 февраля,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

С 1 марта 2021 года изменение цен на эти товары не должно будет превышать 0,2% в месяц к цене, сложившейся на последний день предыдущего месяца. Повышать цены сильнее будет можно только после согласования со специальной правительственной комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования.

В Белоруссии в январе месячная инфляция составила 1,1% против 1,2% в декабре 2020 года. Годовая инфляция в январе (к январю 2020 года) продолжила расти и достигла 7,7% против 7,4% в декабре и 6,6% в ноябре.

Цены на продовольственные товары за прошлый месяц выросли на 1,5% (в годовом выражении на 6,6%), на непродовольственные - на 1,3% (на 8,3%).

По итогам прошлого года в Белоруссии сформировался самый высокий уровень инфляции за последние четыре года - 7,4%. В 2021 году правительство и Нацбанк намерены обеспечить снижение инфляции до 5%.