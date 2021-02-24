Никол Пашинян новому премьер-министру Грузии направил поздравительное послание
Премьер-министр Никол Пашинян в связи со вступлением на должность премьер-министра Грузии направил Ираклию Гарибашвили поздравительное послание. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата Премьер-министра Армении.
В послании говорится:
“Ваше Превосходительство,
Поздравляю Вас со вступлением на должность премьер-министра Грузии и желаю успехов на этой важной и ответственной должности во благо Грузии и грузинского народа.
Крепкая дружба между Арменией и Грузией основана на имеющих столетнюю историю взаимных контактах, глубоком уважении и доверии между нашими народами.
Уверен, что наши правительства продолжат тесное сотрудничество в направлении реализации совместных программ с целью максимального использования всего потенциала взаимодействия между Арменией и Грузией во благо наших стран”.
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