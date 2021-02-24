В НС Арцаха созваны слушания по законопроекту внесения изменений в Закон “О языке”

2 марта Национальное собрание Республики Арцах созовет парламентские слушания по законопроекту внесения изменений и дополнений в Закон Республики Арцах “О языке”. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении постоянной комиссии НС Арцаха по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта.

“2 марта в 10:00 постоянная комиссия Национального собрания по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта в Большом зале заседаний организует парламентские слушания по проекту Закона Республики Арцах О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Арцах “О языке”. Приглашаем заинтересованные организации, частных лиц и специалистов принять участие в парламентских слушаниях”, - отмечается в заявлении.

Комиссия сообщает, что для получения информации о формате проведения слушаний, об участниках, а также для подачи заявки на выступление необходимо связаться до 28 февраля.