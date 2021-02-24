Некоторые импортируемые товары на границе будут освобождаться от НДС

Национальное собрание Армении во втором чтении обсудит проект закона, которым правительство предусматривает импорт ряда товаров промежуточного и основного потребления на границе освобождать от налога на добавленную стоимость.

Как сообщает Арменпресс, пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “Об утверждении перечня товаров, не подлежащих обложению акцизным налогом, ввоз которых освобожден от налога на добавленную стоимость” и О внесении дополнения в Налоговый кодекс Республики Армения на заседании постоянной комиссии НС по экономическим вопросам получил положительное заключение.

Замминистра экономики Армении Аваг Аванесян напомнил, что в настоящее время есть возможность для стимулирования инвестиционных программ налогообложение некоторых импортируемых товаров отсрочить на 3 года.

«На наш взгляд, в тех случаях, когда очевидно, что производство данной продукции в Армении нереально, и освобождение от НДС при импорте приведет к большей конкуренции, необходимо их зафиксировать законом, чтобы это не оставалось на решение правительства. Какими бы прозрачными ни были эти решения, они для бизнеса создают дополнительные риски. Поэтому, чтобы этого не происходило, мы предлагаем на границе освобождать предлагаемые товары от налога на добавленную стоимость”, - сказал Аванесян, добавив, что речь идет о товарах на сумму около 70 млрд драмов.

Утвержденный перечень продукции пополнился новыми наименованиями. В список входят химикаты, меха, шерстяные и хлопчатобумажные ткани, пряжа.