В связи со 105-летием Геноцида армян на холме Цицернакаберд будет установлено 105 роялей

В связи со 105-летием Геноцида армян Фонд “Набат века” инициировал проект “105 роялей”, который предусматривает в преддверии 105-летия геноцида установить на холме Цицернакаберда 105 роялей, приобретенных на суммы общеармянского сбора средства. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.

“После завершения памятных мероприятий рояли будут переданы музыкальным школам Армении, в том числе 10 из них школам Республики Арцах.

В 2020 году эта программа была отложена вследствие пандемии. 2 марта на площади Шарля Азнавура будет дан старт программы.

Программа, инициированная благотворительным фондом “Набат века”, реализуется при участии Министерств иностранных дел и НОКС и мэрии Еревана, а также ряда известных деятелей искусства и культуры.

После завершения мероприятий, павильон, изображенный на фото, естественно, будет демонтирован и любимые детьми шахматы вернутся на свое место”, - написал Карапетян.