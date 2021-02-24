Снова беременная Меган Маркл впервые появилась на публике

Жена принца Гарри Меган Маркл впервые после объявления о своей беременности появилась перед камерами вместе со своим мужем. На днях в Сети появилась видеореклама подкаста звездной пары, снятая в их особняке в Калифорнии.

Подкасты супругов выходят на Spotify. Дебютный выпуск, посвященный активистам, наиболее ярко проявившим себя в ушедшем 2020 году, в январе занял 7 место на сервисе.

По словам Гарри, их новый формат бесед "вдохновляет, бросает вызов и обучает". Для записи в уютной домашней обстановке Меган надела светлое платье с лимонной аппликацией за 4 тысячи долларов, часы и золотое кольцо Ecksand стоимостью 2 тысячи долларов, браслет Cartier за 7 тысяч и золотые часы матери принца Гарри, принцессы Дианы, оцененные в 25 тысяч долларов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Принц одет в белую рубашку и черные брюки. Пара ждет уже второго ребенка. Почти два года назад у них родился сын Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, восьмой правнук королевы Британии Елизаветы II.

Ранее радио Sputnik сообщило, что британская королевская семья показала первое фото новорожденного Августа.