Около 150 военнослужащих, получивших ранения в последней Арцахской войне, нуждаются в протезировании

По данным Министерства труда и социальных вопросов Армении, в результате последней арцахской войны около 600 военнослужащих получили инвалидность. Как сообщила на пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс первый заместитель министра труда и социальных вопросов Татевик Степанян, 82 военнослужащих получили первую группу инвалидности, 173 - вторую группу, 335 - третью группу.

“Инвалидность около 150 военнослужащих, направленных на определение инвалидности, не установлена. Направление на медико-социальную экспертизу не является обязательным основанием получения группы инвалидности. Оно связано с ограниченными возможностями данного человека. Содействие оказывается и людям, которые участвовали в прошлой войне, но не получили инвалидность или инвалидность 3 группы. Финансирование составляет 500 000 драмов”, - сказала Татевик Степанян.

Заместитель министра отметила, что идея посещения на дому для определения групп инвалидности была всегда. Сегодня обследование проводится как в кабинете медико-социальной экспертизы, так и на дому у пациента и в больнице. Министерство инициировало специальную процедуру протезирования. По новой методике создана группа, состоящая из узких специалистов - ортопедов, травматологов и др. Рассматриваются и профессиональные способности человека, и возможности семьи.

По последним данным, около 150 человек, пострадавших в войне, нуждаются в протезировании. Профессиональные группы уже посетили 99 человек.

В настоящее время в Армении есть 4 организации высококачественного протезирования. Министерство выдает бенефициару государственный сертификат, который позволяет ему выбрать желаемый протез. Право выбора предоставляется бенефициару. И на данный момент нет необходимости в протезировании за границей. Мы уже можем предоставить необходимые качественные услуги в этой области и в Армении”, - сказала Татевик Степанян.

Замминистра заверила, что реформы в этом направлении будут продолжены. Будут работы по увеличению возможностей протезирования, расширению списка вспомогательных средств для людей с ограниченными возможностями и по другим вопросам.