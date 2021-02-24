Группа военнослужащих самовольно покинула воинскую часть

В N-ской воинской части МО Армении 23 февраля произошел инцидент, родители и родственники группы военнослужащих пытались воспрепятствовать возвращению военнослужащих обязательной срочной службы, бывших в отпуске, в свои воинские части. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Министерство обороны Армении.

“На территории воинской части произошел инцидент. Группа военнослужащих обязательной срочной службы, бывших в отпуске, по наущению родителей и родных, собравшихся за пределами воинской части, отказалась возвращаться в места их постоянной дислокации. Воспользовавшись сложившейся ситуацией, территорию воинской части самовольно покинули и другие военнослужащие.

Сейчас ведутся соответствующие работы по их обнаружению. В связи с произошедшим, командование воинской части назначило служебное расследование, в военной полиции готовятся материалы для возбуждения уголовного дела.

Министерство обороны Республики Армения строго осуждает произошедшее и призывает граждан воздерживаться от подстрекательства к подобным действиям, тем более, от шагов, подрывающих жизнедеятельность ВС, находящихся в условиях военного положения и на этапе поствоенного восстановления и реорганизации, которые явно ставят под угрозу выполнение в этот сложный период задач, касающихся безопасности государства.

Считаем необходимым отметить, что во всех подобных случаях нарушения закона, будут соответствующие действия по правовой оценке этих деяний”,- говорится в сообщении МО.