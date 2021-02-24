Армянский язык отныне будет доступен в сервисе “Microsoft Translator”

По случаю Дня родного языка, который во всем мире отмечается 21 февраля, компания “Microsoft” объявила, что ее сервис “Microsoft Translator”, осуществляющий перевод текстов, добавил еще 9 языков, в том числе и армянский. Как передает Арменпресс, таким образом, сервис “Microsoft Translator” уже доступен на 83 языках.

Компания отметила, что во всем мире на армянском языке говорят около 7 млн человек.