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Обсуждены перспективы армяно-белорусского сотрудничества в сфере экономики

Обсуждены перспективы армяно-белорусского сотрудничества в сфере экономики

Министр экономики Республики Армения Ваан Керобян принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Армении Александра Конюка. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства экономики.

В начале встречи Ваан Керобян поздравил Александра Конюка с началом его дипломатической миссии в Армении и выразил надежду, что экономические связи между Арменией и Беларусью в период его службы будут укрепляться и расширяться, будут реализованы все двусторонние договоренности

Затем собеседники обсудили ряд вопросов, связанных с организацией 15-го заседания Армяно-белорусской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, его повесткой и его сроками проведения.

Было упомянуто об армяно-белорусском взаимовыгодном сотрудничестве в ряде сфер, представляющих взаимный интерес, в том числе и в сфере агропромышленности. Собеседники обсудили вопросы создания совместных предприятий и повышения конкурентоспособности продукции двух стран. Также был поднят вопрос об активизации воздушного сообщения.

Стороны обсудили и вопросы эффективного сотрудничества в рамках ЕАЭС.


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