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Вазген Манукян на площади Свободы встретится с гражданами

Вазген Манукян на площади Свободы встретится с гражданами

Кандидат в премьер-министры от “Движения за спасение Родины” Вазген Манукян 24 февраля с 17:00 до 19:00 будет на площади Свободы, где встретится с гражданами.

Как передает Арменпресс, об этом сообщаетса на странице движения в Facebook.

“Дорогие граждане, у вас есть возможность обсудить с Вазгеном Манукяном все волнующие вас вопросы, в том числе и вопросы, связанные с деятельностью движения”, - говорится в сообщении.

Члены “Движения за спасение Родины” 24 февраля в Ереване продолжают акции неповиновения.


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