В Арцахе по результатам 50 тестов на COVID-19 выявлен 1 случай заражения

В Арцахе по результатам 50 тестов на COVID-19, проведенным 23-го февраля, выявлен 1 случай заражения.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

“От коронавирусной болезни на данный момент стационарное лечение получают 2 пациента. В общей сложности в Арцахе в 2021 г. проведено 3 032 тестов на COVID-19, из которых 501 оказались с положительным результатом. Всего в Арцахе подтверждено 2 313 случаев COVID-19, проведено 20 480 тестов”, - сообщают в министерстве, призывая для предотвращения распространения коронавирусной инфекции соблюдать все меры, установленные Министерством здравоохранения Арцаха.