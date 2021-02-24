Ромни пообещал поддержку Трампа от республиканцев, если он решит выдвигаться в 2024 году

Республиканцы вновь выдвинут Дональда Трампа кандидатом в президенты в 2024 году, если он решит участвовать в выборах. Такое мнение высказал во вторник сенатор-республиканец Митт Ромни (от штата Юта) в интервью газете The New York Times.

"Я уверен, что он будет играть роль в будущем моей партии, - сказал Ромни, отвечая на вопрос о будущем Трампа. - У него гораздо больше влияния в партии, чем у кого бы то ни было. Не знаю, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года, но уверен, что если он решит сделать это, то выиграет номинацию".

"Многое может случиться до 2024 года, но, если судить по нынешним опросам, он выиграет со значительным перевесом", - добавил Ромни,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ромни, несмотря на принадлежность к Республиканской партии, критиковал Трампа за его роль в событиях 6 января, когда сторонники экс-президента взяли штурмом Капитолий.

28 февраля Трамп впервые после ухода с поста президента выступит перед своими сторонниками на конференции консервативных кругов США (CPAC) в Орландо (штат Флорида). Ранее портал Axios со ссылкой на представителей политического окружения Трампа сообщал, что выступление бывшего президента на CPAC станет "демонстрацией силы" и его центральной роли в Республиканской партии, а также того, что именно Трамп фактически является "наиболее вероятным кандидатом" от республиканцев на президентских выборах 2024 года.