Отменены первенства “Евро до 19 лет” для мужчин и женщин

Женские и мужские чемпионаты УЕФА “Евро до 19 лет” отменены.

Исполнительный комитет УЕФА на заседании, состоявшемся 24-го февраля, принял решение отменить чемпионаты УЕФА среди женщин и мужчин “Евро до 19 лет” 2020/2021 . Чемпионаты отменены из-за пандемии COVID-19 и ее возможных последствий

Ранее стало известно, что главным тренером сборной Армении по футболу до 19 лет назначен Размик Григорян. Ему будет помогать Армен Санамян. Размик Григорян - бывший футболист сборной Армении. Он тренировал и сборной Армении, был помощником Артура Петросяна. Также и “Арарат-Армения”, в “Лори” был помощником главного тренера, возглавлял “Дилижан”. В настоящее время Размик Григорян - главный тренер “Арарата-2”. В сборной Армении до 19 лет футболисты 2002 г. р. Команда футболистов в 2020 году под руководством Артура Восканяна должна была принять участие в квалификационном раунде чемпионата 2020/2021. Однако, из-за пандемии COVID-19 турнир перенесен, он состоится в в марте 2021 года в Нидерландах. Напомним, соперниками армянской сборной до 19 лет являются сборные Нидерландов, Сербии и Сан-Марино.