В Петербурге задержали подозреваемого в попытке ограбить банк

Мужчина, подозреваемый в разбойном нападении с муляжом гранаты на отделение банка в Василеостровском районе Петербурга, задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Василеостровском районе", - сказано в сообщении.

Вечером 19 февраля поступило сообщение, что в одно из отделений вошел мужчина в черной одежде и медицинской маске. Угрожая кассиру предметом, похожим на гранату, он потребовал деньги. После того как сотрудник банка нажала тревожную кнопку, злоумышленник скрылся ни с чем,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Двадцать третьего февраля при содействии сотрудников УМВД России по Василеостровскому району у дома 65 на Лиговском проспекте по подозрению в совершении данного преступления задержали 30-летнего жителя Ставропольского края. У мужчины был изъят муляж гранаты", - сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой".