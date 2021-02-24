СМИ: Байден проведет переговоры с саудовским королем в преддверии доклада по Хашкаджи

Президент США Джо Байден планирует в среду провести первый телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в преддверии публикации несекретного доклада американской разведки об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом пишет во вторник вечером новостной портал Axios.

"Беседа, если состоится, станет первым разговором Байдена в качестве президента с королем Саудовской Аравии. В то время как стороны, вероятно, обсудят широкий круг вопросов, разговор будет окрашен предстоящим взрывным докладом", - отмечает издание. В отчете офиса директора Национальной разведки США, как ожидается, будет фигурировать имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как заявила в начале февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, администрация Байдена намерена передать Конгрессу США заключение спецслужб относительно обстоятельств убийства Хашкаджи.