“Реквием”: новая песня “PROJECT LA”, посвященная героям, погибшим в 44-дневной войне

Проект “PROJECT LA”, песни которого пишутся на стихи армянских и зарубежных поэтов, свою новую песню посвятил Бессмертным Героям Арцахской войны.

Как передает Арменпресс, клип “Реквиема” уже в сети. Автор слов песни - Авет Барсегян, музыку написал Левон Аревшатян, аранжировка Хачика Саакяна, продюсер и режиссер - Сурен Саакян, исполняет Гор Суджян.

Проект “PROJECT LA” создал композитор Левон Аревшатян. Автор музыки всех песен проекта - сам Аревшатян. В рамках проекта песни на стихи Ваана Терьяна, Егише Чаренца, Паруйра Севака, Амо Сагияна, Эдгара По и других авторов.