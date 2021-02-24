“Реквием”: новая песня “PROJECT LA”, посвященная героям, погибшим в 44-дневной войне
10:40, 24 Февраль, 2021
Проект “PROJECT LA”, песни которого пишутся на стихи армянских и зарубежных поэтов, свою новую песню посвятил Бессмертным Героям Арцахской войны.
Как передает Арменпресс, клип “Реквиема” уже в сети. Автор слов песни - Авет Барсегян, музыку написал Левон Аревшатян, аранжировка Хачика Саакяна, продюсер и режиссер - Сурен Саакян, исполняет Гор Суджян.
Проект “PROJECT LA” создал композитор Левон Аревшатян. Автор музыки всех песен проекта - сам Аревшатян. В рамках проекта песни на стихи Ваана Терьяна, Егише Чаренца, Паруйра Севака, Амо Сагияна, Эдгара По и других авторов.
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