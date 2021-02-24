На территории Армении есть закрытые автодороги
Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщает, что на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.
Как стало известно Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении закрыты автодорога Берд-Чамбарак, дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари.
На всех автодорогах Сюникской области - местами гололедица.
О Ларсе
Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств. На российской стороне скопилось 600 грузовых автомобилей.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.
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