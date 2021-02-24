Егише Киракосян встретился с послами Литвы, Швеции и Польши

Представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян и руководитель Офиса представителя Армении в ЕСПЧ Липарит Дремеян 23 февраля встретились с чрезвычайным и полномочным послом Литовской Республики госпожой Ингой Станите-Толочкиене, чрезвычайным и полномочным послом Королевства Швеции, господином Свенсон Патриком и чрезвычайным и полномочным послом Республики Польша господином Павлом Чеплаком. Об этом Арменпресс сообщили в Офисе представителя Республики Армения в ЕСПЧ.

Послы были проинформированы о грубых нарушениях прав человека, совершенных Азербайджаном в ходе 44-дневной войны. Одной из ключевых тем обсуждения стали шаги, предпринятые Офисом представителя в отношении нарушений прав задержанных пленных и гражданских лиц. Представитель указал, что в Европейский суд для защиты прав лиц, захваченных после войны, было подано множество ходатайств о применении промежуточных мер против Азербайджана.

На встрече было подчеркнуто, что азербайджанская сторона искусственно затягивает процесс возвращения армянских пленных и обмена телами погибших. Обсуждались также и некоторые вопросы, связанные с межгосударственным иском, поданным Арменией против Азербайджана.

В ходе встречи состоялось краткое обсуждение результатов, зарегистрированных Комитетом по конституционным реформам, и дальнейших действий. Послы предложили свое содействие в проведении возможных дальнейших конституционных реформ.