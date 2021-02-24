В «Лори» новый полузащитник

В Ванадзорском футбольном клубе «Лори» новое пополнение.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

В «Лори» перешел бразильский полузащитник Андре Менсалао. 30-летний футболист выступал в ряде клубов бразильской Серии “С” и Серии “D”.

Менсалао перешел в «Лори» из выступающего в Серии “С” клуба “Феровиарио”, в составе которого 15-го февраля завоевал Кубок провинции Фарес Лопес.

В чемпионате Армении по футболу «Лори» занимает 3-е место и имеет 20 очков. С 21 очками лидируют “Арарат” и “Арарат-Армения”.