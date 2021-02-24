Удачный старт наших боксеров на международном турнире “Странджа-2021”

На проходящем в столице Болгарии, Софии, международном турнире по боксу “Странджа-2021” 4 армянских боксера смогли одержать победы.

Как передает Арменпресс, Беник Никогосян (63 кг) достиг преимущества над чехом Петером Новаком, Гурген Мадоян (69 кг) досрочно, в первом раунде победил болгарина Евгения Начева, при этом соперник Мадояна в первом раунде три раза оказывался в нокдауне. Победы одержали и Гор Нерсисян (81 кг) и Нарек Мансаян (91 кг). Нерсисян достиг преимущества над индийским боксером Кумаром Сачином, а Манасян над боксером из Косово Фореном Толой.

С 21-го февраля по 28-е в столице Болгарии, Софии, проходит 72-й турнир по боксу “Странджа-2021”. Под руководством тренера Ваана Адилханяна в первом соревновании года участвуют Артур Оганесян (52 кг), Артур Казарян (57 кг), Нарек Оганесян (63 кг), Арсен Григорян (69 кг), Арман Дарчинян (75 кг), Амбарцум Акопян (81 кг), Генрик Саргсян (91 кг) и супертяжеловес Гурген Оганесян. В женском турнире выступят Ануш Григорян (51 кг) и Ани Овсепян (69 кг).