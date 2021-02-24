“Бавария” победила с крупным счетом, “Атлетико” проиграл с минимальным

В Лиге чемпионов УЕФА состоялись два матча плей-офф.

Как передает Арменпресс, мюнхенская "Бавария” на выезде со счетом 1:4 обыграла итальянский “Лацио”. В матче, прошедшем в Риме, в составе “Баварии” отличились Роберт Левандовски, Джамал Мусиала, Лерой Зане, автором автогола стал Франческо Ачерби. Гол престижа “Лацио” забил Хоакин Корреа.

В другом матче дня мадридский “Атлетико” дома принимал лондонский “Челси”. “Аристократы” в гостях одержали победу с минимальным счетом. Единственный гол “Челси” забил Оливье Жиру.

Ответные матчи этих команд состоятся 17-го марта.