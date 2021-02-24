Сирия требует прекращения авиаударов: Россия, Иран и Турция единодушны в этом вопросе

Газета “Айастани Анрапетутюн”/Арменпресс

Сирия в ООН подняла вопрос - по какому праву Израиль регулярно наносит авиаудары по ее территории. Израиль, не комментируя свои военные действия, утверждает, что он чувствует угрозу со стороны иранских войск, дислоцированных в Сирии. Однако даже американский «Newsweek» не оспаривает, что Иран и Россия спасли Сирию от джихадистов.

Сирия потребовала от Израиля прекратить воздушные удары, заявив, что они ставят под угрозу жизнь мирных жителей и военных. Это мнение разделяют не только Россия и Иран, но и Турция.

«Newsweek» недавно писал об угрозах, исходящих от различных стран, действующих в сирийском воздушном пространстве, где уже в течение 10-лет конфликта военные и гражданские самолеты становятся все более и более уязвимыми.

Постоянное представительство Сирии при Организации Объединенных Наций заявило, что полусекретная авиационная кампания Израиля, в ходе которой наносятся удары по якобы подозрительным объектам, связанным с Ираном, и позициям сирийской противовоздушной обороны, является нарушением двусторонних послевоенных соглашений, заключенных между двумя соседними государствами.

«Многочисленные посягательства Израиля на сирийский суверенитет - это не просто техническая проблема, связанная с безопасностью гражданского воздушного движения в сирийском воздушном пространстве, - говорится в заявлении. - Это акт агрессии, совершаемый с 1974 года, в нарушение соглашения о прекращении огня и представляет собой угрозу безопасности гражданского населения и гражданской авиации».

Постоянное представительство Сирии также считает, что Израиль своей воздушной стратегией нарушает международное право. «Эти нападения также являются грубым нарушением Чикагской конвенции, которая гарантирует безопасность гражданской авиации во всем мире, и доказанным актом враждебности, нарушающим международное право и принципы Устава ООН и Резолюции Совета безопасности, которые подтверждают суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирии», - говорится в заявлении.

Эти четыре принципа были подчеркнуты и несколько дней назад на третьей встрече представителей России, Ирана и Турции. Эти страны являются гарантами механизма урегулирования сирийского конфликта. Он был назван «Астанинским процессом», именем столицы Казахстана, которая уже переименована в Нур-Султан.

В совместном заявлении Москва, Тегеран и Анкара “осудили продолжающиеся военные нападения Израиля на Сирию, которые нарушают международное гуманитарное право и подрывают суверенитет Сирии и соседних стран, а также ставят под угрозу безопасность и стабильность в регионе, и призвали прекратить их”.

Во время недавних атак Израиля были поражены позиции частей ПВО. Эту информацию подтвердил Сирийский центр по правам человека, который работает в Великобритании и поддерживает оппозицию. Нападение было совершено на склад иранских ракет. В результате нападения в двух местах неподалеку от столицы были убиты до 16 несирийских военных.

Сирийская делегация отметила, что такие нападения представляют неоправданную угрозу для гражданского населения. «Очередная враждебная и устрашающая операция Израиля - не первая в своем роде, - заявили в посольстве. - Ранее израильские военно-воздушные силы использовали гражданские самолеты в качестве прикрытия для ударов по Сирии. Они уже не раз использовали гражданских пассажиров в качестве живого щита, игнорируя их чувства и право на жизнь».

Атаки совпадают с учениями ВВС Израиля «Галилейская роза», сценарием которых была война на северной границы Израиля с Сирией и Ливаном. В прошлом месяце ливанский шиитский боевик из “Хезболла” заявил “Newsweek”, что их боевики готовы отразить любую агрессию.

«Очевидно, что мы не потерпим никаких атак, и “Хезболла” всегда готова отразить любое нападение на Ливан», - сказал он.

Израиль обвиняет Иран в отправке своих людей в Афганистан и Пакистан для создания основных баз, отправке оружия в Сирию и в привлечении партнерских организаций, таких как ливанская Хезболла.

“Сирийская армия предоставляет “Хезболле” большое пространство для деятельности, где она может делать то, что хочет, и поэтому жизнь стала немного не комфортной”, - заявил в прошлом месяце сотрудник израильских служб безопасности, занимающийся Сирией - Это большая проблема, потому что нам приходится решать, по кому же бить”.

Сирийские демократические силы, пользующиеся поддержкой США, и в основном состоящие из курдов, удерживают на северо-востоке почти треть территории страны. Турция продолжает быть главным спонсором оппозиции и поддерживает повстанческие силы в борьбе против сирийского правительства, а также против поддерживаемой Пентагоном группировки вдоль северной границы.

Большая часть Сирии, как по территории, так и по населению, контролируется центральным правительством. Этот контроль был подтвержден длительной контратакой правительственных сил при поддержке джихадистов, поддерживаемых Россией и Ираном. Москва, Тегеран и Анкара участвуют в Астанинском процессе, в то время как Вашингтон в этом конфликте с его меняющимися задачами остается в основном на дипломатической периферии.

Конечно, на северо-востоке Сирии находится около 900 американских военнослужащих, перед которыми после разгрома самопровозглашенного Исламского государства, бывший президент Дональд Трамп поставил задачу защищать нефтегазовые месторождения. Та же задача выполняется проправительственными силами на других месторождениях.

В совместном заявлении, сделанном на прошлой неделе, Россия, Иран и Турция подняли вопрос о военных действиях США, заявив, что они «отвергают любые попытки создать новые реалии на местах, включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом». Стороны заявили о своей решимости бороться с сепаратистскими программами в районах к востоку от Евфрата, которые «направлены на подрыв единства Сирии и создают угрозу национальной безопасности соседних стран».

Они также выразили озабоченность «эскалацией боевых действий, направленных против гражданского населения» и заявили, что они «выступают против незаконной оккупации и продажи нефти, которая должна принадлежать Сирийской Арабской Республике».

Россия и ее союзники действуют и на Северо-Востоке. В результате американцы, чтобы избежать инцидентов с русскими в этой части страны, выстроили линию безопасности.

Однако Соединенные Штаты редко говорят о действиях Израиля в Сирии. Сотрудник Пентагона, который участвовал в составлении отчета, на прошлой неделе заявил “Newsweek”, что он «не будет комментировать события в воздушном пространстве Западной Сирии».

Подготовил Ишхан КИШМИРЯН