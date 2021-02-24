Газета “Айастани Анрапетутюн”: Право наций на самоопределение следует уважать

«29-летний переговорный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ сегодня не возобновлен, и арцахский конфликт остается неурегулированным. Азербайджан нарушил основные принципы урегулирования конфликтов, изложенные в Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ, а также положения сопредседателей Минской группы ОБСЕ: право наций на самоопределение, принцип неприменения силы и угрозы применения силы и территориальной целостности. Ясно, что обеспечение прочного мира и урегулирование конфликта должно основываться на праве народа Арцаха на самоопределение и безопасность.

Следует отметить, что неурегулированный нагорно-карабахский конфликт остается одной из ключевых региональных проблем. Непрерывное перевооружение Азербайджана и Турции, а также агрессивная риторика на официальном уровне свидетельствуют о неразрешенности конфликта. «Последствия применения силы против Арцаха со стороны Азербайджана, при поддержке и прямом участии Турции и оккупации части территорий Арцаха не могут считаться урегулированием конфликта. Лишь политическое урегулирование путем переговоров, которое уважает права всех и определяет окончательный статус Арцаха, может считаться концом конфликта», - отметил глава внешнеполитического ведомства Армении.

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