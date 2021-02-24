Газета “Айастани Анрапетутюн”: Путем перестановок и уточнений

«Ввоз товаров турецкого происхождения на 6 месяцев был запрещен с 31 декабря прошлого года. Решение было принято в октябре, и бизнесу дали 2 месяца, чтобы адаптироваться к изменениям, найти новые рынки и перестроиться. В то время мы приветствовали подход исполнительной власти, потому что это было необходимое решение, и наша экономика должна была ответить на деструктивную политику Турции. Политика Турции по отношению к нам сегодня не изменилась, более того, ненависть к армянам все более открыто провозглашается этим государством, но мы по-прежнему импортируем турецкие товары, несмотря на запрет. Почему, что же изменилось? Ведь Минэкономики не раз заявляло, что «правительство и Минэкономики будут использовать все инструменты, чтобы поддержать бизнес в реорганизации и поиске новых рынков».

Выяснилось, что был запрещен ввоз не всех турецких товаров, и поэтому в решение, принятое в октябре прошлого года, в феврале этого года внесли изменения».

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