Газета “Айастани Анрапетутюн”: Более тесное стратегическое партнерство - веление времени

“Присутствие турецких военных сил вокруг Арцаха, интенсивное сближение вооруженных сил двух соседних турецких государств и периодически проводимые совместные военные учения ставят перед Арменией определенную задачу расширить военное взаимодействие со своим стратегическим партнером - Россией. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в интервью, данном “РИА Новости” заявил, что армянская сторона заинтересована в расширении и развитии потенциала российской военной базы. 102-я российская военная база входит в систему безопасности Республики Армения и Арцаха, и необходимость ее усиления продиктована современными региональными и геополитическими развитиями”.

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