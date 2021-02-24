Время в Ереване: 11:07:36,   24 Февраль

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Более тесное стратегическое партнерство - веление времени

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Более тесное стратегическое партнерство - веление времени

“Присутствие турецких военных сил вокруг Арцаха, интенсивное сближение вооруженных сил двух соседних турецких государств и периодически проводимые совместные военные учения ставят перед Арменией определенную задачу расширить военное взаимодействие со своим стратегическим партнером - Россией. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в интервью, данном “РИА Новости” заявил, что армянская сторона заинтересована в расширении и развитии потенциала российской военной базы. 102-я российская военная база входит в систему безопасности Республики Армения и Арцаха, и необходимость ее усиления продиктована современными региональными и геополитическими развитиями”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации