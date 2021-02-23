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Посол Шри-Ланки вручил копии верительных грамот главе МИД Армении

Посол Шри-Ланки вручил копии верительных грамот главе МИД Армении

Министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян 23 февраля принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Армении Мигахаланде Ламаванса (резиденция в Москве) по случаю вручения копий верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Ара Айвазян поздравил посла Ламаванса с вступлением в должность, выразив уверенность, что он внесет свой вклад в дальнейшее укрепление и углубление отношений между Арменией и Шри-Ланкой.

Стороны выразили готовность приложить все усилия для полноценной реализации имеющегося потенциала в областях, представляющих взаимный интерес. В качестве перспективных направлений были выделены сферы медицинского образования, высоких информационных технологий, культуры, торговли, туризма.

Собеседники подчеркнули важность укрепления сотрудничества на международных площадках.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.


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