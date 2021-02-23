В Чехии заподозрили появление южноафриканской мутации коронавируса

Эксперты чешской Национальной референционной лаборатории (НРЛ) получили во вторник для исследований два предполагаемых образца "южноафриканской мутации" коронавируса, которая могла попасть в республику из-за рубежа, сообщила журналистам представитель Государственного института здравоохранения Клара Долакова.

"Пока НРЛ не подтвердила появление у нас "южноафриканского" штамма коронавируса. Есть информация о наличии двух образцов, из которых один подготовлен к исследованию, а второй не подходит для этого из-за низкой концентрации RNA. В обоих случаях подозрение падает на импорт из-за рубежа", - сказала Долакова.

По словам Долаковой, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) уже предупредил национальные органы здравоохранения о том, что произошел большой рост мутационных вариантов коронавируса по всей Европе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, согласно исследованиям британских медиков, опубликованным в издании New England Journal of Medicine, "южноафриканская мутация" коронавируса может на две трети снизить эффективность вакцин, в частности вакцины Pfizer/BioNTech. В связи с этим эксперты этих фирм, по данным СМИ, якобы готовы протестировать новую версию своей вакцины.

В Чехии в настоящее время активно расширяется "британский" штамм коронавируса, который стал преобладающим в западных районах республики. Количество больных здесь в 3-4 раза превышает средние показатели по стране. Больницы городов Хеб и Тахов переполнены, в связи с чем пациентов приходится отправлять за 200-300 километров на юго-восток страны.

По данным минздрава, в течение понедельника в республике зарегистрировано 11 233 новых больных коронавирусом, что на 2310 больше, чем в тот же день неделей ранее. Всего сейчас больны 120 823 человека. Госпитализированы 6572 человека, из которых 1329 находятся в реанимации или на ИВЛ, количество тяжелобольных является крупнейшим за все время пандемии.