Премьер-министр ознакомился с программами министерства окружающей среды

Премьер-министр Никол Пашинян посетил сегодня министерство окружающей среды, чтобы обсудить текущие и предстоящие программы ведомства.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в обсуждении приняли участие руководитель аппарата премьер-министра Арсен Торосян, министр окружающей среды Романос Петросян, заместители министра, руководители подведомственных органов министерства и другие должностные лица.

До начала обсуждения премьер-министр Пашинян коснулся важности сферы: “Проблемы окружающей среды ставятся в 21 веке очень остро, и нужно сказать прямо, что любая деятельность человека, цивилизации в целом в каком-то смысле является антиэкологическим явлением. Современная цивилизация считает, что рациональное использование природных ресурсов неизбежно, и использование этих природных ресурсов действительно должно быть рациональным, чтобы последствия экологического ущерба были управляемыми. Это, конечно, если говорить очень прямо, очень горькая констатация, но у нее нет альтернативы. Следовательно, основная задача министерства окружающей среды - обеспечить достижение этого точного баланса и следить за его соблюдением.

Конечно, нужно сказать, что, к сожалению, по этим критериям мы не можем сказать, что наша страна находиться в идеальном положении или даже в той ситуации, которую мы хотели бы, у нас здесь очень серьезные проблемы. Однако, с другой стороны, мы не можем остановить, так сказать, экономическую и цивилизованную деятельность на территории Республики Армения. Я понимаю, что примеры, которые я привожу, иногда бывают очень резкими, очень гротескными, но это здание, в котором мы сейчас находимся, нанесло определенный ущерб окружающей среде - от строительства и стадии планирования и до сегодняшнего дня, когда оно стоит. В конце концов, не будем забывать, что когда-то здесь была девственная природа, не будем забывать, что камень, который был извлечен из шахт, был отобран у природы, строительные материалы, трубы, древесина - все отобрано у природы. Но эти примитивные аргументы очень важны, чтобы мы могли правильно позиционировать себя по отношению к природе, понимая, что иррациональное использование может привести к невосполнимому ущербу. Однако доходы и прибыль от использования природных ресурсов также могут быть серьезно инвестированы в восстановление природы и сохранение окружающей среды. Вы, уважаемые коллеги, ежедневно занимаетесь выполнением этих сложных задач, и сегодня с удовольствием послушаем о ваших планах, повседневной работе, успехах и проблемах”.

Министр окружающей среды представил текущие реформы в этой области. Среди них первостепенное значение имеют комплексные программы, направленные на восстановление экосистемы озера Севан, в рамках которых предусматривается демонтаж зданий, вывоз строительного мусора и развитие рыбных запасов. Министр отметил, что в связи с этим:

уже две недели начался процесс демонтажа около 1600 построек и незаконных недостроенных сооружений, расположенных в районе ниже отметки 1903,5 м. Также осуществляется вывоз строительного мусора. Демонтировано и вывезено с территории три десятка таких подлежащих сносу строений. Работы продолжаются.

подведены итоги первого этапа промышленного пилотного проекта по разведению сиги в озере Санаа. В рамках этого проекта ведется активная работа по предотвращению незаконной добычи рыб, зафиксировано сокращение случаев хищения рыбы на 75-80%. С сентября по 1 декабря 2020 года действовал запрет на рыболовство, около 265 бенефициаров посредством квот и в рамках закона выловили около 205 тонн сиги. Таким образом, предприниматели получили возможность также законно осуществлять экспорт. Второй этап программы предусматривает повышение планки для сокращения случаев незаконного промысла с почти таким же количеством квот для рыбаков в качестве промышленного рыболовства. В ближайшее время будет представлен проект решения правительства о запуске второго этапа.

В ответ на вопрос премьер-министра было доложено, что в 2021 году зарегистрирован самый высокий показатель уровня воды в озере Севан за последние 5 лет, и текущая ситуация имеет положительную динамику по сравнению с прошлым годом. В контексте эффективности комплексных программ восстановления экосистемы озера Севан и повышения уровня воды, Никол Пашинян подчеркнул важность последовательного оцифровывания как текущих, так и прогнозируемых данных. “Наличие цифровой модели позволит повысить эффективность работы”, - сказал премьер-министр, поручив работать в этом направлении.

Затем премьер-министру было доложено о программах, реализуемых в сфере сохранения лесов, лесовосстановления и защиты лесов. В этом контексте была представлена деятельность ГНКО “Армлес” за отчетный период. Было отмечено, что в настоящее время в двух лесных хозяйствах внедряется самодостаточная модель пилотного управления, которая предполагает реализацию производственно-экономической составляющей строительных материалов и древесины исключительно средствами “Армлеса”, т.е. ГНКО будет реализовывать всю заготовку древесины за свой счет путем привлечения дополнительных рабочих сил. По словам министра, в этой сфере выявлен большой теневой оборот, возбуждены уголовные дела. В результате сокращения раздуваемых рабочих мест в отрасли, внедрения новой модели экономии и управления с 1 марта текущего года планируется повысить заработную плату около 970 сотрудников “Армлеса”. Сумма экономии составила 271 млн драмов.

Премьер-министру было также доложено о незаконной вырубке лесов, которая, по словам ответственных лиц, все еще составляет значительное количество. Было отмечено, что изучается возможность реформирования модели ведения лесного хозяйства путем введения круглосуточной службы охраны с экономической составляющей. В этом контексте были обсуждены вопросы взаимодействия государственных органов, выполняющих надзорные функции. Что касается лесовосстановления, то в 2020 году восстановлено 123 га, в 2021 году планируется увеличить объем саженцев в 3 раза. В связи с этим был затронут проект по посадке 10 миллионов деревьев в Армении, который был отложен из-за эпидемии и войны. Были обсуждены детали реализации проекта в этом году.

Главе правительства было доложено также о работе в области защиты фауны и борьбы с браконьерством. Было отмечено, что планируется провести учет животных и создание системы кадастра. Значительные изменения будут внесены в сферу охоты с перспективой развития охотничьих хозяйств. Уже началась работа по отзыву ранее выданных разрешений на управление богатыми дикой природой территориями, в результате решения правительства будут восстановлены 16 тыс гектаров, и этот процесс будет продолжительным.

В ходе совещания был поднят вопрос эффективного управления водными ресурсами, подземным бассейном и глубокими скважинами Араратской долины. Премьер-министр Пашинян поручил обсудить существующие проблемы в формате межведомственной рабочей группы и внести предложения по их решению.

Были представлены деятельность и программы подведомственных министерству структур: Лесного комитета, ГНКО “Центр гидрометеорологии и мониторинга”, ГЗАО “Авиаметеорологический центр «Звартноц»”, ГНКО “Заповедно–парковый комплекс”.

В частности, было доложено о проведенных реформах, предстоящих шагах, мерах по повышению эффективности управления и качества услуг. Было сообщено, что в ближайшее время в государственном заповеднике “Хосровский лес” будет внедрена система онлайн-билетов, которая в случае успеха будет внедрена и в других структурах министерства. Процесс начнется в середине марта.

Были также затронуты функции аппарата министерства, штата, структурных реформ и процесса кадрового пополнения.

Также была представлена работа по благоустройству общественных пляжей озера Севан и улучшению предоставления услуг. Было отмечено, что 15% выручки компаний, работающих на общественных пляжах, будут выплачиваться национальному парку “Севан”, чего раньше не было. В качестве дополнительного дохода это поспособствует реализации комплексных программ.

Никол Пашинян отметил, что необходимо внедрить стандарты оказания услуг и организовать работу по этому принципу. Премьер-министр подчеркнул важность последовательной активной работы в области охраны окружающей среды, правильного выполнения контрольных функций, а также отметил необходимость внедрения электронных систем.