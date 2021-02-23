В США задержали жену наркобарона Коротышки

Супругу мексиканского наркобарона Хоакина El Chapo (Коротышки) Гусмана Лоэры Эмму Коронель Аиспуро задержали в понедельник в американском штате Виргиния из-за подозрения в участии в международном обороте наркотиков, сообщило министерство юстиции США.

"Жена Хоакина El Chapo Гусмана Лоэры, лидера занимающейся торговлей наркотиками мексиканской организации, известной как картель "Синалоа", была задержана сегодня в Виргинии по обвинениям, связанным с ее предполагаемым участием в международном обороте наркотиков", - говорится в релизе ведомства, где также указывается, что она подозревается в помощи супругу в побеге из тюрьмы несколько лет назад,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что 31-летняя Аиспуро была задержана в международном аэропорту Вашингтон Даллес в Виргинии. Ожидается, что уже завтра она предстанет перед судом по видеосвязи.

Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка был приговорен в США к пожизненному заключению и еще 30 годам тюрьмы. Он был передан властям США в январе 2017 года. Обвинения против него выдвинули сразу несколько штатов: Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Нью-Йорк. Они связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и организацией убийств. Сам Коротышка в суде отказывался признавать свою вину в управлении в течение десятилетий одним из самых крупных в мире наркокартелей "Синалоа".