Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази, что США поддерживают создание жизнеспособного палестинского государства, сообщил госдепартамент.

"Госсекретарь подчеркнул убеждение администрации Байдена, что решение, основанное на двух государствах, - это лучший способ обеспечить будущее Израиля как еврейского и демократического государства, которое будет жить в мире рядом с жизнеспособным и демократическим палестинским государством", - заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

По его словам, Блинкен также высказался против "односторонних действий против Израиля в многосторонних форматах",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

При администрации Дональда Трампа формулировки о создании палестинского государства не были удалены из официальной политики США, но практически не употреблялись. Кроме того, администрация Трампа не возражала против аннексии Израилем Западного берега реки Иордан. Планы по аннексии были в результате приостановлены в рамках нормализации отношений Израиля с арабскими государствами.