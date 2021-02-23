Зариф заявил, что в соглашении Ирана с МАГАТЭ нет ничего сомнительного

Заключенное в воскресенье соглашение между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организацией по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) является успехом, и, вопреки критике депутатов Меджлиса (парламента страны), в нем нет ничего сомнительного. Об этом заявил во вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Если прочитать приложение [к соглашению], то [становится понятно], что в нем нет ничего сомнительного", - цитирует министра агентство Tasnim.

По словам дипломата, "если бы друзья из Меджлиса изучили рекомендации от Высшего совета национальной безопасности, то их ненужное поведение не имело бы место в парламенте". "То, о чем договорился [руководитель ОАЭИ] Али Акбар Салехи c МАГАТЭ, было успехом", - добавил он.

В понедельник глава комитета по вопросам национальной безопасности Меджлиса Моджтаба Зоннур заявил, что заключенное в воскресенье соглашение между МАГАТЭ и ОАЭИ противоречит принятому закону о ядерной сделке. Договоренности предполагают, что после 23 февраля МАГАТЭ не будет иметь доступ к камерам на ядерных объектах в Иране, однако эти данные будут храниться три месяца на случай снятия санкций США. Если Вашингтон к этому времени не вернется к ядерной сделке, то вся информация с камер будет стерта,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

2 декабря 2020 года Совет стражей конституции Ирана одобрил принятый ранее законопроект Меджлиса, обязывающий правительство увеличить степень обогащения урана. Парламент дал правительству два месяца (до 23 февраля) для отказа от выполнения дополнительного протокола МАГАТЭ, если остальные участники ядерной сделки не вернутся к полному исполнению своих обязательств. По мнению законодателей, включенные в проект меры помогут отмене санкций в отношении Тегерана.