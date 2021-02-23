Ucom предлагает купить любой гаджет без предоплаты

До 15 марта покупатели смогут приобрести предпочитаемый смартфон, гаджет или аксессуар в любом из центров продаж и обслуживания абонентов Ucom, а также в интернет-магазине Ucom, при этом оформив кредит без предоплаты. Кредит оформляется ЗАО “Юнибанк” сроком на 36 месяцев, из которых в течение первых 12 месяцев покупателям будет предоставлена льгота в размере 0% предоплаты, 0% годовой процентной ставки и 0% оплаты за обслуживание.

Более того, при покупке гаджета нет обязательства становиться подписчиком какой-либо услуги от Ucom. Покупатели могут выбрать один из динамиков Marshall Acton II, JBL FLIP4 или JBL Xtreme 2, наушников JBL E55BTQ, JBL E65BT или Yandex Smart Station, которая может выполнять тысячи задач при содействии своего умного помощника “Алиса”.

Добавим также, что, например, при покупке белых наушников Marshall Major III Bluetooth в кредит на 36 месяцев, покупатели будут платить 1250 драмов в месяц, а при покупке наушников Apple AirPods Pro в кредит на 36 месяцев покупатели будут платить 4440 драмов в месяц.