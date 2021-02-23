Правильное управление пахотными землями Арцаха даст возможность обеспечить продовольственную безопас

Министерство экономики Арцаха для рационального регулирования существующего потенциала в области сельского хозяйства разработало ряд программ.

Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал заместитель министра экономики и сельского хозяйства Арцаха Вилен Аветисян.

«В преддверии весенних посевных работ, в частности для поощрения выращивания яровых культур, планируется субсидировать стоимость семян на 50-70%. Кроме того, планируется обеспечить землепользователям надбавку в размере 10-50 драмов за каждый 1 кг яровых культур в зависимости от вида культуры. В целях поощрения создания фруктовых садов, в зависимости от метода выращивания и вида фруктов, на каждый 1 гектар предоставляется: при традиционном выращивании - от 100 000 до 1 миллиона драмов, а в случае интенсивного выращивания - от 150 000 до 2 миллионов драмов», - уточнил Аветисян.

Выращивание овощных культур и обеспечение их уровня самоокупаемости в Арцахе планируется осуществить в основном за счет создания теплиц, оснащенных инновационными технологиями.

«Правительство предоставило до 50 процентов бесплатного возмещения затрат на теплицу минимальной площадью 2 500 квадратных метров. Поддержка выращивания овощей в открытом грунте предоставляется в размере 300 000 драмов. Предусматривается и доплата за выращивание табака в размере 20 драмов за килограмм», - сказал замминистра.

Касаясь распространенного после окончания войны мнения, согласно которому земельный фонд, находящийся под контролем Арцаха, больше не может решать проблему продовольственной безопасности, замминистра Аветисян выразил уверенность, что статистические показатели развеивают эти опасения и подсказывают возможные решения.

«По предварительным оценкам, после войны в Арцахе насчитывается около 35 00 гектаров пахотных земель. К сожалению, оптимальное время для осеннего сева совпало с боевыми действиями. Однако за кратчайшие сроки в стране было засеяно около 20 000 гектаров зерновых культур, в том числе 11 000 гектаров пшеницы и 9 000 гектаров ячменя. Следует отметить, что семена озимых культур (элитные и семена первой репродукции), необходимое для посева дизельное топливо предоставлены землепользователям на безвозмездной основе. На подконтрольной Арцаху территории осталось всего 2 500 гектаров фруктовых садов, в том числе: садов граната - 500 га, винограда - 900, шелковицы - 650 га, ореховых садов - 450 га», - сказал заместитель министра экономики и сельского хозяйства Арцаха, заверив, что правильное и грамотное управление 35 000 га пахотных земель несомненно обеспечит продовольственную безопасность арцахцев в ближайшем будущем.