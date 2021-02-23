Названы самые популярные направления в России для авиаперелетов

Аналитики сервиса по бронированию билетов назвали самые популярные направления для авиапутешествий по России, сообщает Туту.ру.

В первом квартале 2021 года больше всего перелетов запланировано по направлениям Москва — Сочи, Москва — Санкт-Петербург и Москва — Симферополь. Также в десятку востребованных городов входят Краснодар, Минеральные Воды, Екатеринбург, Махачкала, Ростов-на-Дону, Калининград и Уфа,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Среди этих маршрутов менее популярным, чем в 2019 году до начала пандемии, оказался только Москва — Ростов-на-Дону. Спрос на билеты в Краснодар из столицы вырос примерно на десять процентов, во все остальные города — на треть и более. В частности, в Калининград, Симферополь и Екатеринбург — на 60 с лишним процентов.