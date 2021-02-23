В России за сутки выявили 11 823 случая заражения коронавирусом. Это минимум с 8 октября

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 823, это минимум с 8 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 189 153, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,3%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 12 956. Всего с начала пандемии уже выздоровели 3 739 344 человека.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до 89,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 417 против 337 днем ранее. Всего от инфекции умерли 84 047 пациентов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 2,01%, следует из данных штаба.