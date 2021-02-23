Необходимо помнить о том, что нас объединяет: посол РФ о Празднике 23 февраля

Посол России в Армении Сергей Копыркин считает важным помнить те дни, которые объединяют постсоветские государства.

Как сообщает «Арменпресс», посол Сергей Копыркин, который по случаю Дня защитника Отечества возложил цветы к Вечному огню перед памятником «Мать Армения», напомнил, что 23 февраля -День Советской Армии и Военно-Морского флота, который символичен для всех постсоветских стран, поскольку в годы СССР все советские республики вносили свой весомый вклад в укрепление боеспособности Союза, как и в победу в Великой Отечественной войне.

«Это те события, которые навсегда вписаны в истории наших народов. Все братские республики, в том числе и Армения, внесли большой вклад в дело сохранения нашей жизни: мир не провалился в пучину фашизма и нацизма. Сегодня представляется прекрасная возможность вспомнить наших предков, наше славное военное прошлое. Однако, основываясь на этих славных традициях, независимо от каких-либо проблем или вызовов, человек должен с уверенностью смотреть и в будущее. Важно быть вместе, помнить то, что объединяет нас», - сказал Копыркин.

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. День 23 февраля в 1922 году был официально объявлен Днем Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а позже в СССР - Днем Советской Армии и Военно-морского флота.