Украинские военные проведут учения на границе с Крымом

Украинские десантники в марте проведут учения вблизи границы с Крымом, об этом, как сообщает Арменпресс со ссылкой на "Укринформ", заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

Ранее в Минобороны России анонсировали два масштабных учения ВДВ с десантированием личного состава и техники и боевой стрельбой на полигонах Опук в Крыму и Дубровичи в Рязанской области.

Как заявил Наев, цель украинских учений - "совершенствование способности своевременно и адекватно реагировать на военную опасность, как с воздуха, так и с морского побережья".

По его словам, в ходе маневров подразделения противовоздушной обороны проведут занятия по выявлению и уничтожению с воздуха вражеского десанта на разных высотах и участках местности. В это время резервы войск отработают практические действия по предотвращению высадки с кораблей на сушу подразделений вероятного противника и, в дальнейшем, его уничтожение.

Ранее в понедельник главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил о подготовке армии к наступательным операциям в городских условиях. Генерал не уточнил, какие города собрались штурмовать украинские военные. По его словам, это необходимо для того, чтобы быть готовыми "ко всем вариантам развития ситуации".

Украинские государственные деятели и эксперты регулярно выступают с воинственными заявлениями в адрес России. Ранее в СВР Украины заявили, что Москва якобы намерена взять под контроль дамбу Северо-Крымского канала. Министр иностранных дел Украины обещал сделать тему Крымского полуострова "адской" для Москвы и "поднять украинский флаг над Симферополем".

В Министерстве обороны России не раз отмечали, что ведомство предпринимает все необходимые меры по нейтрализации военных угроз для страны.